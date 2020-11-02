بالصورة – نانسي عجرم بإطلالة بسيطة وساحرة

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها بمفردها بإطلالة ناعمة وأنيقة كما اعتاد عليها المشاهدين.

تضفي الفنانة نانسي عجرم إيجابية على المكان أينما حلّت وهي تبعث دوماً على الأمل في رسائلها وتصريحاتها.

وأرسلت لجمهورها في الساعات الأخيرة رسالة أمل ومحبة، بعدما نشرت صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة مشرقة وعلّقت عليها بالقول: “أتمنى لكم جميعاً أسبوعاً رائعاً مليئاً بالإبتسامات والسعادة وكل الأشياء الجميلة في الحياة”.

ولفتت عجرم أنظار محبيها بجمالها وأناقتها البسيطة. وتجدون إطلالتها الأحدث في الصورة المرفقة.

توازياً، أطلقت عجرم في الأسابيع الماضية أغنية “إلى بيروت الأنثى” تخليداً لذكرى ضحايا انفجار بيروت.

وصورت الأغنية على شكل فيديو كليب والذي أثر باللبنانيين كونه يتحدث عن العائلة اللبنانية عندما تودع ابنها الذي ينسلخ عن أهله ليفتش عن مستقبل أفضل في بلدان الغربة.