بالصورة: نيكول سابا تشوّق متابعيها: قريباً.. البارون

شوّقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها عدة صور على صفحتها وعلّقت قائلة: “قريباً… البارون”.

كما كتبت عبر حسابها في “إنستغرام”: “انتظروا البارون، تفتكروا ما هذا؟ مسلسل، كليب، فيلم، ولا برنامج؟”.

وتعود نيكول بعد غياب طويل للعمل مجدداً مع المخرج والفنان جاد شويري، في أغنية جديدة، من المقرّر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، على أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشرت صورة لها برفقة شويري، عبر “إنستغرام”، وعلّقت قائلة: “بعد 15 عاماً، ها نحن، مرة أخرى، ولكن هذه المرة الأمر مختلف تماماً… انتظروا جديدنا”.

وانتهت أخيراً، من تصوير فيلمها السينمائى الجديد “مفتاح الحب”، الذي تجسّد بطولته، من تأليف الممثل بسام علي، الذي سيلعب دور البطولة أمامها، ويشارك أيضاً فيه ميلاد يوسف، روعة ياسين ومها المصري، إخراج جمال السروي، وتم تصويره بالكامل في أبوظبي، ومن المُقرر طرحه في موسم عيد الحب.

وكانت سابا قد ردّت على اتهامات وُجِّهت إليها من قِبل بعض النقاد بأنها السبب وراء عدم نجاح فيلم “سمير أبو النيل” لأحمد مكي، مؤكّدة أنّ السبب وراء ذلك قد يكون السيناريو أو مقارنة الجمهور بين شخصيّته في الفيلم، وشخصيّته في مسلسل “الكبير”.