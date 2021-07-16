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بالصورة: نيمار يثير الجدل بقصة شعر جديدة

16 - يوليو - 2021
نيمار دا سيلفا

نيمار دا سيلفا

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أثار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا  الجدل على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بظهوره بقصة شعر جديدة.

ظهر نيمار بقصة شعر جديدة بدا فيها طول شعره بشكل ملحوظ، بعد أن اعتاد عشاقه على رؤيته بشعر قصير.

https://twitter.com/PurelyFootball/status/1415710829316558851

يذكر بأن البرازيلي شارك مع منتخب بلاده في بطولة “كوبا أمريكا 2021” لكنه خسر النهائي لصالح المنتخب الأرجنتيني.

ويستعد نيمار للعودة لصفوف فريقه الباريسي للبدء بالتحضير للموسم الجديد، على أمل إعادة اللقب بعد خسارته لصالح ليل.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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