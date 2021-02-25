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بالصورة: هجوم عنيف على محمد رمضان بسبب استعراض أمواله

25 - فبراير - 2021
محمد رمضان

محمد رمضان

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تعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم عنيف من جمهوره بسبب الطريقة التي استخدمها لترويج أغنيته الجديدة ”Versace baby“، والمقرر طرحها قريبًا عبر قناته الرسمية على ”يوتيوب“.

وظهر ”رمضان“ في الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على ”إنستغرام“ وهو يستعرض نقوده بطريقة وصفها الجمهور بالمستفزة، وذلك بقيامه بوضع كمية كبيرة من الدولارات الأمريكية في بنطاله في إشارة منه إلى ثرائه الفاحش.

وعلَّق رمضان على الصورة قائلًا:“هل أنتم جاهزون.. Versace baby.. ترقبوا الكليب قريبًا.. ثقة في الله نجاح“.

وما أن نشر النجم المصري صورته الجديدة حتى انهالت عليه التعليقات الناقدة.

وكان الفنان المصري أثار جدلًا خلال الفترة الماضية بعد ظهوره في صور مع إسرائيليين، وهو ما دفع نقابة المهن التمثيلية لوقفه، قبل أن تبرّئه لاحقًا.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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