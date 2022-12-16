بالصورة: هكذا عايدت ماغي بو غصن زوجها جمال سنان

هنأت الممثلة ماغي بو غصن زوجها المنتج جمال سنان، بمناسبة عيد ميلاده الـ 52.

ونشرت ماغي صورتين برفقة زوجها، كانت قد التقطتهما خلال وجودهما في تونس لتصوير مسلسل “للموت 3”.

وعلقت على الصورتين بالقول: “عقبال المية سنة للرجل اللي بشوف حالي فيه. ولشريك الحياة الحقيقي. للسند ومصدر القوة والحب. يخليلنا اياك ابو ريان ويارا ويعطيك الصحة والنجاح وراحة البال. بحبك جمال”.

وتلقى جمال سنان التهاني والمباراكات من نجوم الفن أبرزهم جيسي عبدو، وسام صباغ وصلاح الكردي، متمنّين دوام الصحة والتألق، خصوصًا أنه من الأشخاص الذين وضعوا بصمات مميزة في عالم الدراما اللبنانية والعربية.