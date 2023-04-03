بالصورة: هل انفصلت بريتني سبيرز عن زوجها؟

أثارت الفنانة العالمية بريتني سبيرز وزوجها سام أصغري شائعات الانفصال، بدأت عندما شوهدت نجمة البوب من دون خاتم زواجها. وبعد أيام قليلة من رؤيتها هذه، شوهدت مع رجل مجهول -يُقال إنه ربما يكون حارسها الشخصي- خلال رحلتها في بورتوريكو.

تم تصوير سبيرز في أحد الكافيهات الشهيرة في مدينة دورادو ببورتوريكو، وهي ترتدي فستاناً أسود من دون أكتاف. وفي فيديو آخر، شوهدت وهي تقرأ قائمة المشروبات بالقرب من “الرجل الغامض”. ثم شوهدت وهي تنظر إليه وهي تشرب من كوبها في وقتٍ ما.

كان لدى موقع Page Six شاهد عيان على الحدث، حيث قال إن الرجل الذي كان بصحبة سبيرز كان يرتدي قميصاً مقلماً وبنطلون كاكي وقبعة سوداء. علاوة على ذلك، تم سماعه يتحدث باللغة الإسبانية. وأضاف المصدر أنهما غادرا معاً في نفس السيارة.