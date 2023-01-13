بالصورة - هل تزوج كانييه ويست سراً بعد طلاقه من كيم كارداشيان؟

كشفت مصادر مقربة من مغني الراب الأميركي كانييه ويست أنه تزوج من المهندسة والمصممة بيانكا سينسوري بعد شهرين من طلاقه من كيم كارداشيان، في حفلة خاصة، لكن من دون تسجيل الزواج بشكل رسمي.

وأكدت المصادر أن بيانكا انضمت للعمل في شركة yeezy التي يملكها كانييه عام 2020، ويبدو أن الزواج لم يكن متفق عليه بين الطرفين في السابق إذ لم يتواعدا ولم تظهر أي شائعات تفيد وجود علاقة حب بينهما.

وظهر كانييه أخيرًا وهو يضع خاتم زواج، كما وثقت عدسات الباباراتزي صور له برفقة “زوجته” وهما يتناولان الغذاء في بيفرلي هيلز.

وحتى الساعة لم يقم كانييه بتأكيد الخبر أو نفيه وسط تداوله بشكل كثيف في الصحافة الأميركية.