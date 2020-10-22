بالصورة – هل تغيرت ملامح سيرين عبد النور؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للممثلة سيرين عبد النور بالأبيض والأسود، قيل إنها تعود إلى سنّ المراهقة.

وتبدو سيرين عبد النور في الصورة الّتي تعود إلى سنوات مضت بملامح جميلة، وترتدي تاجاً على رأسها، ويسهل التعرّف عليها من نظرة عينيها.

يذكر أن ملامح سيرين عبد النور لا تزال نفسها.

وتداولت صفحات فنية الصورة القديمة بكثافة للمقارنة بين شكل سيرين الحالي ومظهرها في مرحلة المراهقة، فأجمع كثيرون انها حافظت على نفس الشكل والملامح رغم مرور السنوات. ودائماً يتم المقارنة بين الفنانيين والممثلين سابقاً وفي الحاضر.

وحققت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور نجاحا باهرا بعد عرض مسلسلها “دانتيل” الذي شاركها بطولته الممثل السوري محمود نصر وذلك بعد أن تقرر عرضه خارج السباق الرمضاني لعدم انتهاء تصويره، ورغم عرضه على موقع شاهد.نت إلا أن انتشر بشكل واسع بين الجماهير وذلك بسبب الانسجام الكبير بين الممثلين، ومن المقرر أن يتم عرضه على شاشات ام بي سي قريبا.

وشاركت عبدالنور في برنامج “قعدة رجالة” في موسمه الثالث الذي يعرض على شبكة “أو إس إن” المشفرة، وهو برنامج حواري يعتمد أحيانا على استفزاز الضيف، وهو من تقديم قيس الشيخ نجيب ونيكولا معوض وخالد سليم.

ووجهت عبدالنور خلال الجلسة، اتهاما للرجال في العالم العربي.

وترى خلال استضافتها في حلقة الأسبوع الحالي من الموسم الثالث من برنامج “قعدة رجالة”، أنهم يتبنون فكرة أن “المرأة لها عقل صغير، وغير مناسب أن تحكي لها كل شيء لأنها قد تفسده عليك”.

وأبدت سيرين عبد النور رفضها لفكرة التقليل من عقل المرأة، مؤكدة أنها قد تكون سببا في نجاح زوجها.