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بالصورة – والد كارين رزق الله يتلقى اللقاح: "مش مصدقين"

1 - أبريل - 2021
كارين رزق الله

كارين رزق الله

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نشرت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها ولعائلتها في المستشفى حيث تلقى والدها اللقاح ضد فيروس كورونا. وعلّقت على الصورة بالقول: “بيي اليوم اخد الطعم! بعد عمر كامل اخيرا دولتنا قدمتلو شي.. طعم! ليكو ضحكتنا! مش مصدقين عكل حال.. ميرسي”. وأرفقت التغريدة بوسم: #لبنان.

يذكر أن كارين علّقت على أزمة الغاز، وتوجّهت الى رئيس الجمهورية ميشال عون، في تغريدة طالبةً منه التصرف إزاء ما يحصل.

وقالت: “بخصوص الغاز… رح يتصرف رئيس الجمهورية او كمان رح يخبرنا إنن ما خلّوه؟”، وأرفقت تغريدتها بهاشتاغ #ميشال_عون #سرقة_غاز_لبنان.

https://www.instagram.com/p/CNH1TEWr1Hr/?utm_source=ig_web_copy_link

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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