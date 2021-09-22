بالصورة: وفاة طفلة مصرية حصلت على حقنة بـ35 مليون جنيه

ذكرت صحيفة “صدى البلد” ان أحمد العزب، اعلن وفاة ابنته الطفلة “ليال” التي كانت مصابة بضمور العضلات الشوكي، وتلقت حقنة بـ35 مليون جنيه مصري لعلاجها من شهرين.

وكتب أحمد العزب، عبر حسابه على “فيس بوك”: “لله ما أعطى ولله ما أخذ.. ليال في ذمة الله”.

وتلقت ليال الحقنة الأغلى في العالم، من خلال مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات، يوم 3 أغسطس الماضي، بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي في مستشفى معهد ناصر.

وبدأت حملة البحث المستمر عن طبيب لمتابعة حالة الطفلة ليال حتى وصلت إلى 8 شهور، مما تأكد الجميع انها مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، ولكن الأزمة الحقيقية في ثمن العلاج والذي يتكلف 2 مليون دولار بما يعادل 35 مليون جنيه مصري، لتلقي الحقنه في دبي أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوجهت أسرة الطفلة ليال إلى وزارة التضامن الاجتماعي لعمل الإجراءات اللازمة لفتح حساب لجمع التبرعات لعلاج طفلتهما من مرض ضمور العضلات الشوكي في دبي، وبالفعل تم فتح حسابات بالبنوك وتفعيل خدمة فوري لتسهيل على المواطنين التبرع.

وصلت تبرعات الطفلة ليال إلى أكثر من 7 ملايين جنيه مصري، وكتب والدها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “ليال فاضل لها 6 أسابيع وتتم السنتين، وطلب الحقنة بياخد 12 يوم، محتاجين نكون أسرع يا جماعة”.