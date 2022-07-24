بالصورة.. ولادة عجل برأسين في البرازيل

أصاب الذعر سكان قرية تابيرا دو بيكسي بولاية باهيا البرازيلية بعد ولادة عجل برأسين، داخل أحد المزارع خاصة بعدما نبذته والدته «البقرة الأم».

وصرح مربي الماشية إليدان أوليفيرا سوزا لصحيفة “دايلي ستار” قائلًا: “إنه أمر نادر الحدوث، حالة غير عادية.. لقد دهشت ابنتي لأنها لم تر مثل هذا الحدث النادر من قبل”.

لكن مع الأسف توفي العجل المولود حديثا بعد أربعة أيام فقط من ولادته بسبب عيب خلقي، فقد رفضت البقرة والدته الاقتراب منه أو إرضاعه.

وبحسب للخبراء، عادةً ما تكون الحيوانات المولودة بمثل هذه التشوهات الجينية إما ميتة أو تموت بعد الولادة بوقت قصير.

وقال البروفيسور والطبيب البيطري «جيفرسون فيلجويرا ألسيندو» إن الحالة الوراثية لوجود رأسين تسمى “dicephaly”.

وأوضح الطبيب البيطري أنه في حين أنه من الممكن ولادة الحيوانات مصابة بفشل الرأس حتى لو لم يكن والداها مرتبطين “تزداد الاحتمالية عند زواج الأقارب”.

يمكن أن يكون سبب الإصابة بتشوه الرأس أيضًا بسبب العوامل البيئية، مثل استخدام بعض الأدوية المضادة للديدان، وتناول النباتات السامة، ونقص المعادن، وبعض الفيروسات، مثل فيروس الإسهال الذي يصيب الأبقار.