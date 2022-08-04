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بالصورة.. يخلق من الشبه أربعين تعرف على شبيه عمرو دياب الجديد

منذ ساعة واحدة
عمر دياب

عمر دياب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل موسع صورة لشاب مصري يشبه إلى حد كبير الفنان عمرو دياب، لدرجة تصل إلى التطابق.

وحظي شبيه عمرو دياب بردود فعل واسعة عند الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه نسخة طبق الأصل عنه، فقاموا بتركيب العديد من الصور لهما للتعليق على مدى التشابه في الملامح بينهما.

هل هناك شبه بينهما ؟

هل هناك شبه بينهما ؟

ومحمد عبد الله هو الشبيه الثالث للهضبة بعد أن تم نشر صور في السابق لشخصين يشبهانه، ليضعه المهندس محمد جمال بسيوني أحد رواد العمل التطوعي في مصر، في صدارة حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، كونه قام بنشر الصور في الساعات القليلة الماضية.

لكن معلقين آخرين أكدوا أن الصور المتداولة قديمة وتم التقاطها في عيد الأضحى الماضي 2021، عندما دخل أحد التجار إلى المذبح، وأبدى دهشته بالتشابه الكبير بين محمد عبدالله وعمرو دياب، لكنها يبدو أنها لم تأخذ اهتماماً كبيرًا وقتها كما أحدثتها الصور في الساعات الماضية.

ويعمل محمد عبد الله في ملحمة في محافظة مصرية، وهي مسقط رأس عائلة عمرو دياب أيضًا، ولكن لا توجد صلة قرابة بينهما، كما لا يتمتع بموهبة الغناء مثل الشبيهين السابقين.

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