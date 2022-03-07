بالصورة: 10 فنانين يتصدرون بوستر مسلسل "راجعين يا هوى"

طرح القائمون على مسلسل “راجعين يا هوى” للنجم خالد النبوي والمأخوذ من قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، البوستر الدعائي الرسمي للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتصدر البوستر 11 فناناً يشاركون في بطولة العمل، لاسيما وأن القصة تعتمد على العديد من الشخصيات الرئيسية والمؤثرة في الأحداث

مسلسل “راجعين يا هوا” معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوقي، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.

وكان مؤلف المسلسل، محمد سليمان عبد الملك، قد صرح خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج “مساء dmc”، إن معدلات تصوير “راجعين يا هوى” جيدة للغاية، متمنيا أن يكون فريق العمل “خفيف” على المشاهدين خلال شهر رمضان، حي ثمن المقرر أن يذاع المسلسل على شاشة “dmc”.

وأضاف عبد المالك:” العمل يضم عدد كبير من الأبطال والنجوم الكبار، ونتمنى أن يتم الانتهاء من التصوير في الوقت المناسب استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان، موضحاً:”إعادة تقديم عمل يحمل اسم قامة كبيرة “أسامة أنور عكاشة” رحمه الله، هي مسؤولية ضخمة لأن اسمه مرتبط بأعمال ضخمة وعظيمة في تاريخ الدراما، كما أنه أستاذي ومعلمي، على الرغم من أنني لم أتعامل معه وجها لوجه، وأعتقد أن تقديم هذا العمل، هو رد الجميل لهذا الأستاذ الكبير”.