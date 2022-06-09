بالصور.. أغلى 10 أحذية في العالم “سعرها قد تصل إلى 2 مليون دولار”

المنافسة في أي مجال من مجالات الصناعة أمرا ضروريا، وفي عالم صناعة الأحذية الرياضية، سبق وأن طرحت موديلات من الأحذية بتكلفة فلكية جعلتها الأغلى في تاريخ هذا النوع من الصناعات.

ويكشف موقع “ويلثي جوريلا” ضمن هذه القائمة عن أغلى الأحذية الرياضية التي سبق وأن طرحت في العالم، ومنها ما تتخطى تكلفته الـ مليون دولار.

في المركز العاشر، جاء حذاء DJ Khaled x Air Jordan 3 ‘Grateful’ الذي وصلت تكلفته لـ 25,000 ألف دولار.

ثم في المركز التاسع، جاء حذاء Eminem x Carhartt Air Jordan 4 الذي وصلت تكلفته لـ 30 ألف دولار.

ثم في المركز الثامن، جاء حذاء Air Jordan 2 OG الذي وصلت تكلفته لـ 31 ألف دولار.

ثم في المركز السابع، جاء حذاء Air Jordan 11 ‘Jeter’ الذي وصلت تكلفته لـ 40 ألف دولار.

ثم في المركز السادس، جاء حذاء Diamond Encrusted Air Force 1 الذي وصلت تكلفته لـ 50 ألف دولار.

ثم في المركز الخامس، جاء حذاء Air Jordan 12 OVO (Drake Edition) الذي وصلت تكلفته لـ 100 ألف دولار.

ثم في المركز الرابع، جاء حذاء Air Jordan 12 (Flu Game) الذي وصلت تكلفته لـ 104 ألف دولار.

ثم في المركز الثالث، جاء حذاء Buscemi 100 MM Diamond الذي وصلت تكلفته لـ 132 ألف دولار.

ثم في المركز الثاني، جاء حذاء Michael Jordan’s Game Worn Converse Fastbreak الذي وصلت تكلفته لـ 190,373 ألف دولار.

ثم في المركز الأول، جاء حذاء Solid Gold OVO x Air Jordans المطلي بالذهب الخالص الذي وصلت تكلفته لـ 2 مليون دولار.