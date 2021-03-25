السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور..أقدم سلحفاة معمرة بالعالم عمرها 188 عاما و"عاصرت 40 رئيسا أميركيا"

25 - مارس - 2021
قدم سلحفاة معمرة في العالم

قدم سلحفاة معمرة في العالم

A A A
طباعة المقال

احتفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأقدم سلحفاة معمرة في العالم، يبلغ عمرها 188 عاما.

ونشرت صفحة غينيس، عبر فيسبوك، صورا للسلحفاة التي تُدعى جوناثان، والتي تعدّ صاحبة الرقم القياسي لأكبر حيوان برّي على قيد الحياة بالموسوعة.

وقالت غينيس -في منشور لها- إن جوناثان “سلحفاة سيشل العملاقة البالغة من العمر 188 عاما، تحمل الرقم القياسي لأقدم حيوان بري على قيد الحياة”.

وأضافت أن السلحفاة جوناثان “تعيش في جزيرة سانت هيلينا النائية في جنوب المحيط الأطلسي، وقد أحضرت من سيشل عام 1882، ويعتقد أنها ولدت عام 1832”.

وحسب موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية (guinnessworldrecords)، فإن جوناثان عاصرت الحرب العالمية الأولى والثانية، والثورة الروسية، فضلا عن 7 ملوك على العرش البريطاني، و40 رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.


    المزيد من منوعات

    عناصر من الشرطة الصينية
    صينيّ قتل زوجته "حرقاً" خلال بثّ مباشر على الإنترنت.. فماذا كان جزاؤه؟
    أكرم حسني يرد على اتهامات سرقته كلمات أغنية "للي"
    آمال ماهر
    بعد شائعات اختطافها.. مفاجأة كبيرة عن آمال ماهر يوم الجمعة القادم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون
    بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
    جريمة- تعبيرية
    جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية
    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا