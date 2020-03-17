بالصور.. أكثر عناكب العالم تنوعاً في الألوان!

التقط المصور الهاوي بافان تافاريكير صورة رائعة لأكثر عناكب العالم تنوعاً في الألوان، لُتبدي بهاء العنكبوت الصغيرة التي يبلغ طولها 0.3 بوصة فقط (0.73 سنتيمتر)، لكن صغر حجمها، تعوضه ألوانها الزاهية المتنوعة بين الزهري، والأزرق، والبنفسجي، والأحمر، والبرتقالي.

كان المصور الهاوي بافان تافاريكير (31 عاماً) مذهولاً بالعنكبوت الصغيرة، ما جعله يقرر إظهار مدى بهاء ألوانها، وقد شاهده بافان – وهو من مدينة بنغالور في الهند – في منطقة جي بي ناجار بالمدينة، وقال إنه كان مندهشاً عندما شاهد العنكبوت لأول مرة، بحسب ما ذكرته صحيفة Metro البريطانية، الإثنين 16 مارس/آذار 2020.

قال بافان عن العنكبوت: “كانت أشبه بتظاهرة للألوان. لم يكن يمكث الرفيق الصغير في أي موضع لأكثر من 3 ثوان. كل ما كنت أدركه أنه يجب أن التقط بضع صور لأجعل الأشخاص الآخرين الشغوفين بالعناكب يشاهدون ما وجدته”.

أضاف المصور أنه التقط صورةً له للاحتفاظ بشكل العنكبوت فقط، مضيفاً: “ثم تركت الآخرين حولي يصورونها، لأنها أول مرة يرون فيها هذه العنكبوت. لكن بعد أن لاحظت أن بعض الأشخاص قد انتهوا من التقاط صورٍ لها، أردت أن أحصل على صورةٍ أفضل عبر استخدام فلاشات متعددة. انتقلت إلى موضع آخر، ووضعت فلاشاً آخر، وظللت التقط صوراً لها لحوالي 20 دقيقة”.

بيّن بافان أيضاً أن هذه العناكب “تشعر بالخوف في البداية ولا تمكث في موضع واحد لأكثر من بضع دقائق. ظل يختفي أسفل أوراق الشجر الجافة على الأرض”.

تابع بافان، الشغوف بالتصوير الفوتوغرافي، والذي يعمل في شركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، بأن هذه العناكب الصغيرة يكثر تواجدها في الفترة من فبراير/شباط إلى أبريل/نيسان من كل عام.