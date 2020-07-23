بالصور..أمريكا تنظم تحية رمزية لممرضات كورونا بـ”الأحذية”

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نظمت نقابة أمريكية للعاملين في مجال التمريض تحية رمزية غريبة للممرضات اللواتي توفين جرّاء إصابتهن بفيروس كورونا المستجد ، بنشر مئات الأحذية من اللون الأبيض أمام مبنى الكونغرس .

ونشرت النقابة 164 حذاء من اللون الأبيض أمام مبنى الكونجرس الأمريكي في واشنطن، في تحية رمزية للممرضات اللواتي توفين جرّاء إصابتهن بفيروس كورونا المستجد، ولمطالبة مجلس الشيوخ بإقرار خطة مساعدات ضخمة تهدف إلى التصدي للجائحة.

وقالت ستيفاني سيمز من نقابة “ناشيونال نيرسز يونايتد” التي يبلغ عدد أعضائها 155 ألفاً، وتُعَدُّ كبرى نقابات الجسم التمريضي في الولايات المتحدة: “قبل شهرين، في 8 أيار/مايو، كنا أمام البيت الأبيض محاطات بثمانية وثمانين زوج حذاء، يرمز كلّ منها إلى ممرضة قضت بسبب كوفيد-19”.

وكانت حصيلة الوفيات جرّاء فيروس كورونا يومها لا تزال 70 ألفاً، لكنّها تضاعفت لتبلغ راهناً 145 ألفاً، مما يجعل الولايات المتحدة أكثر دولة في العام تضرراً من الجائحة.

وأضافت سيمز متوجهةً إلى الصحافيين “لدينا اليوم 164 حذاء، وهي تُظهر الفشل الكامل والمطلق” للرئيس دونالد ترامب والكونجرس، متهمة إياهم بأنهم “تخلوا عن الممرضات اللواتي لا يزلن يمتن”.

وكان مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية أقرّ في منتصف أيار/مايو الفائت خطة مساعدات تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي المتضرر من جائحة كوفيد-19، ولتمويل إنتاج ما يحتاج إليه العاملون في قطاع الرعاية الصحية من مستلزمات الوقاية والحماية الشخصية.

لكنّ مجلس الشيوخ ذا الغالبية الجمهورية لم يتبنّ هذه الخطة، مما أدى إلى البدء بمشاورات جديدة لتعديل مشروع الخطة.

ولاحظت ستيفاني سيمز أن “زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لم يفعل شيئاً على الإطلاق فيما لا تزال الممرضات يمتن”.

ودعت سيمز ماكونيل إلى “استخدام صلاحياته الواسعة لأخذ الخيار الصحيح”، علماً أن مجلس الشيوخ يلتئم هذا الأسبوع في دورة تعقب العطلة البرلمانية.