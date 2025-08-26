الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. أول ظهور لأنغام فور عودتها إلى مصر

منذ 14 دقيقة
انغام

انغام

A A A
طباعة المقال

بعد رحلة علاج في ألمانيا استمرت قرابة الشهر شارك نجل الفنانة المصرية أنغام صوراً لها فور وصولها القاهرة.

ونشر عبد الرحمن، مجموعة صور عبر خاصية “ستوري” بحسابه الرسمي على موقع إنستغرام، ظهر فيها مع والدته، وأخرى جمعت شقيقه معها.

وكان مصدر مقرب من الفنانة قد كشف لـ”العربية.نت”، أن الفنانة عادت على متن طائرة خاصة، وكان برفقتها مدير أعمالها وبعض مساعديها.

وأضاف أن أنغام قررت قضاء فترة من النقاهة داخل منزلها بمنطقة الساحل الشمالي، مضيفاً أنها سوف تظل خلال الأيام القادمة تحت الملاحظة الطبية لحين تماثلها للشفاء بشكل كامل.

صورة لأنغام فور وصولها مصر

صورة لأنغام فور وصولها مصر

وتابع أن الزيارة ممنوعة عن الفنانة المصرية خلال الفترة الحالية، لحين تماثلها الكامل للشفاء واطمئنان الأطباء على استقرار حالتها.

يُشار إلى أن أنغام كانت قد خضعت قبل أسبوعين لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من البنكرياس بأحد المستشفيات في ألمانيا، تبعتها فحوص طبية دقيقة جديدة كشفت عن ضرورة تدخل جراحي آخر لاستئصال ما تبقى من الكيس وجزء من البنكرياس، وهو ما تم خلال الأيام الماضية.

صورة لأنغام برفقة نجليها

صورة لأنغام برفقة نجليها

    المزيد من منوعات

    خسوف القمر
    ظاهرة فلكية نادرة.. العالم والمنطقة العربية على موعد مع خسوف كلي للقمر
    حسام حبيب وشيرين
    ما حقيقة تعرض شيرين لوعكة صحية؟.. حسام حبيب يكشف التفاصيل
    شيرين عبد الوهاب والاعلامي عمرو اديب
    بالفيديو.. عمرو أديب لـ شيرين: من أهم المطربات في الـ 20 سنة اللى فاتوا

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
    منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
    أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش
    المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
    هل يحمل باراك الى لبنان رداً اسرائيلياً تفاوضياً؟