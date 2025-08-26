بالصور.. أول ظهور لأنغام فور عودتها إلى مصر

بعد رحلة علاج في ألمانيا استمرت قرابة الشهر شارك نجل الفنانة المصرية أنغام صوراً لها فور وصولها القاهرة.

ونشر عبد الرحمن، مجموعة صور عبر خاصية “ستوري” بحسابه الرسمي على موقع إنستغرام، ظهر فيها مع والدته، وأخرى جمعت شقيقه معها.

وكان مصدر مقرب من الفنانة قد كشف لـ”العربية.نت”، أن الفنانة عادت على متن طائرة خاصة، وكان برفقتها مدير أعمالها وبعض مساعديها.

وأضاف أن أنغام قررت قضاء فترة من النقاهة داخل منزلها بمنطقة الساحل الشمالي، مضيفاً أنها سوف تظل خلال الأيام القادمة تحت الملاحظة الطبية لحين تماثلها للشفاء بشكل كامل.

وتابع أن الزيارة ممنوعة عن الفنانة المصرية خلال الفترة الحالية، لحين تماثلها الكامل للشفاء واطمئنان الأطباء على استقرار حالتها.

يُشار إلى أن أنغام كانت قد خضعت قبل أسبوعين لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من البنكرياس بأحد المستشفيات في ألمانيا، تبعتها فحوص طبية دقيقة جديدة كشفت عن ضرورة تدخل جراحي آخر لاستئصال ما تبقى من الكيس وجزء من البنكرياس، وهو ما تم خلال الأيام الماضية.