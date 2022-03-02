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بالصور: إطلالة خاطفة لرحمة رياض باللون الأصفر

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 9:20 صباحًا
رحمة رياض

رحمة رياض

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نشرت الفنانة العراقية رحمة رياض مجموعة صور حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، خطفت فيها أنظار المتابعين.

وارتدت رحمة فستاناً باللون الأصفر، طويل وضيق، بقصة مميزة عند منطقة الرقبة.

إطلالة رحمة هذه جاءت ضمن مشاركتها بلجنة تحكيم برنامج “عراق أيدول”، وقالت في التعليق: “مواهبنا بدعو الليلة والكل كاعد ينافس، على اللقب بشراسة، متفقين ويايه؟”.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع صور رحمة هذه، وتركوا تعليقات متغزلة بجمالها، منها: “الأصفر لايق لها بشكل حرفياً طالعه باربي، بس ياليتها غيرت لون الروج للأغمق لو حاطه روج أحمر مثلاً كان وااااو”، “احنه وياج بكل وقت رحوم”.

وكانت نشرت رحمة صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي في وقت سابق ظهرت فيها بلقطة عفوية في مكان عام برفقة شقيقتها الإعلامية نعمة رياض.

وأثارت الصورة بلبلة كبير بين المتابعين الذين لاحظوا الشبه الكبير القائم بين الشقيقتين.

وكانت نشرت رحمة صوراً لها من حفلها في السعودية، على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعبّرت عن سعادتها بالحفل، اذ علّقت على الصور بالقول: “يا الله شگد العُلا جميلة وجمهورها أجمل.. شكرًا لحظات العلا سُعدت جدًا بهذه الدعوة وزيارتي لمدينة العُلا التاريخية وسط هالصحراء الساحرة ألهمتني كثيرًا بمواقعها الأثرية، وتشرفت بوقوفي على مسرح المرايا برفقة أساتذة الموسيقى الرائعين”.

 

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