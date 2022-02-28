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بالصور: إطلالة خاطفة للفنانة يارا

منذ 11 ساعة
يارا

يارا

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نشرت الفنانة اللبنانية يارا سلسلة صور لها عبر “إنستغرام” من إحدى حفلات الزفاف وذلك عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام.

وظهرت يارا في إطلالتها أنيقة جدًا، حيث إختارت لهذه المناسبة ثوبًا طويلاً عبارة عن بطانة بلون البيج وفوقها قماشة شيفون باللون الأسود.

كما تركت يارا شعرها ينسدل على كتفيها ووضعت مكياجًا قويًا يتناسب مع إطلالتها الفخمة.

تفاعل المتابعون بشكل كبير مع إطلالة يارا وعبروا عن إعجابهم بها.

على صعيد الحفلات تشارك يارا في حفلات شباط 2022 في دولة الكويت وذلك احتفالاً باليوم الوطني الكويتي حيث ستلتقي الجمهور الكويتي بحفلة فنيّة في 28 شباط مع الفنان تامر حسني.

 

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