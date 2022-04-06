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بالصور: إطلالة خاطفة لنادين نسيب نجيم

منذ ساعتين
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ مجموعة صور حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة رائعة، خطفت أنظار المتابعين بجمالها.

وإرتدت نادين نسيب نجيم set باللون الزيتي الفاتح، مؤلفاً من سروال وجاكيت واسعة، مع توب تحتها باللون الأبيض.

أما من الناحية الجمالية، فتركت نادين شعرها منسدلاً على كتفيها، كما طبقت ماكياجاً خفيفاً وناعماً يليق بملامحها.

وإكتفت نادين بالتعليق برموز قلوب، من دون أن تكشف تفاصيل أكثر حول الإطلالة.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع صور نادين، تاركين تعليقات مشيدة بجمالها.

ورغم غيابها عن السباق الرمضاني هذا العام، تمكنت  نادين من ان تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في إعلان لشركة سعودية، يعالج عدد من القضايا المهمة.

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