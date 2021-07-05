بالصور – إطلالة صيفية لسيرين عبد النور على شاطئ البحر

نشرت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور سلسلة صور عبر مواقع التوصل الاجتماعي بثياب البحر على الشاطئ معتمرة قبعة على رأسها، وأثارت الصور إعجاب متابعيها.

ومن ناحية أخرى تنتظر سيرين عبد النور عرض مسلسلها الجديد “دور العمر”، الذي يعُرض قريبًا على منصة “شاهد”. والمسلسل بطولة عادل كرم، طلال الجردي، نوال كامل، سعيد سرحان، ومن إخراج سعيد الماروق.

وهو التجربة الأولى للمخرج والكاتب اللبناني ناصر فقيه في الدراما التلفزيونية، والتجربة الإخراجية الأولى في إخراج المسلسلات، للمخرج اللبناني سعيد الماروق، الذي حقق نجاحاً كبيراً في إخراج الفيديو كليبات.