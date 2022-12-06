بالصور.. احتفالات لاعبي المغرب بعد الفوز التاريخي على إسبانيا

احتفالات لاعبي المغرب بعد الفوز على إسبانيا

فجر المنتخب المغربي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في ثمن نهائي مونديال قطر ليتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

المنتخب المغربي استطاع الصمود على مدار 4 أشواط، انتهت جميعها بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح في النهاية.

ولعب الحارس المغربي ياسين بونو دور البطولة في منح أسود الأطلس بطاقة التأهل لربع النهائي بتصديه لركلتي ترجيح، قادت المغرب للفوز 3-0.

واحتفل لاعبو المغرب بجنون بعد المباراة مع بونو، بطل الليلة، وكذلك المدرب وليد الركراكي.

وحمل لاعبو منتخب المغرب مدربهم وألقوه عاليا، كما جرت العادة في المباريات الأخيرة.



