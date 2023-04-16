الأحد 25 رمضان 1444 ﻫ - 16 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. احدث ظهور للفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي

منذ ساعة واحدة
حسن يوسف

حسن يوسف

A A A
طباعة المقال

في اجواء عائلية احتفل الفنان المصري حسن يوسف مع زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي بعيد ميلاده الـ 89.

فقد نشر المؤلف المصري محمد يوسف مجموعة من الصور، التي يظهر فيها حسن يوسف بصحبة زوجته شمس البارودي وباقي أفراد العائلة، بعد انتهائهم من تناول إفطار جماعي.

ليقوم بعدها الثنائي حسن يوسف وشمس البارودي، بتقطيع الكعكة الخاصة بالاحتفال، وذلك في لقطة نادرة للفنانة المعتزلة شمس البارودي، التي لم تعد تظهر سوى في لقطات قليلة للغاية.

الفنان المصري حسن يوسف وزوجته شمس البارودي

الفنان المصري حسن يوسف وزوجته شمس البارودي

المؤلف المصري محمد يوسف تحدث عن ذكرياته مع حسن يوسف الذي لقب قديما بـ “الولد الشقي”، مسترجعا ما كان سيفعله به قبل سنوات طويلة، بالتحديد عام 1976 حينما عاد المؤلف إلى مصر قادما من هولندا، حيث ذهب المؤلف ووالده وحسن يوسف إلى عزاء عائلي، وقبل أن يغادروا، همس حسن يوسف في أذن المؤلف، وطلب منه أن يدفع إلى المقرئ مبلغا ماليا، حتى لا يتسبب في إحراج لهم أمام العائلة.

لكن محمد يوسف تشكك في الأمر، فما كان من الفنان المصري إلا أن أخبره، أن هذه عادة استجدت في مصر أثناء غيابه في الخارج، وبالفعل قبل بالأمر.

غير أنه استشار والده قبل دفع الأموال للمقرئ، فكتم الوالد الضحك، وأخبره ألا يفعل ذلك، حيث يرغب حسن يوسف في توريطه بموقف محرج، وبالفعل دخل الثلاثي في وصلة ضحك طويلة بعد مغادرة قاعة العزاء.

    المزيد من منوعات

    لاعبو إنتر ميلان
    إنتر ميلان يسقط بهزيمة مفاجئة على أرضه!
    مبابي وميسي
    مبابي وميسي يقودان باريس للفوز على لانس
    فريق ريال مدريد
    ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات ويسقط قادش بثنائية

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    أمر "ماليّ" خطير يحضر للبنان!
    مؤشر قياس الزلازل
    هزتان جديدتان في لبنان.. كيف نتصرف قبل الهزات وخلالها وبعدها؟
    حادث سير "مروّع" في دير الزهراني
    صور.. مقتل طبيب جراء حادث سير "مروّع" في دير الزهراني