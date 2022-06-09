بالصور.. الامير وليام في شوارع لندن يبيع المجلات

في حدث غريب من نوعه، قام مجموعة من المصورين بالتقاط بعض الصور للأمير وليام الثاني وهو يبيع نسخا من مجلة “بيج إشيو” التي عادة ما يبيعها المشردون في شوارع لندن.

وظهر الأمير وليام وهو يرتدي قبعة وسترة حمراء اللون خاصة بالشركة، قرب وستمنستر الأربعاء، وهو يبيع المجلة التي تتيح للمشردين فرصة كسب المال.

وقال ماثيو جاردنر وهو متقاعد، إن صهره شاهد الأمير وليام الذي يبلغ من العمر 39 عاما واستمتع بلحظة خاصة مع ملكنا المستقبلي، الذي بدا متواضعا ويعمل بهدوء في الكواليس لمساعدة الأشد احتياجا، وذلك وفق منشور عبر “لينكد”.

وأضاف: “نهاية هذه المناسبة الفريدة حلت عندما سأل الأمير وليام صهري إذا كان يريد شراء مجلة (بيج إشيو) فأجاب “ليس معي عملات صغيرة”، في هذه المرحلة أخرج وليام ماكينة خاصة بالبطاقات البنكية (الفيزا) وأعطاه المال من خلالها.

ويتزايد استخدام المشردين لماكينات قراءة البطاقات البنكية مع انخفاض عدد الذين يحملون نقودا في بريطانيا خلال السنوات القليلة الماضية.

من جانبه، رفض مكتب الأمير وليام التعليق على التقرير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يشار إلى أنه عندما كان وليام وشقيقه هاري أطفالا، كانت أمهما الأميرة الراحلة ديانا ترافقهما في زيارات لملاجئ المشردين، في إطار عملها الخيري.