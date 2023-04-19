بالصور.. "الرجل العنكبوت الفرنسي" يتسلق ناطحة سحاب دعماً للاحتجاجات

ناطحة سحاب من 38 طابقا في باريس (رويترز)

تسلق أحد ممارسي رياضة التسلق الحر والمعروف باسم “الرجل العنكبوت الفرنسي” ناطحة سحاب من 38 طابقا في باريس اليوم الأربعاء مظهرا دعمه للمحتجين الحانقين على قانون للمعاشات يمد سن التقاعد في فرنسا.

ويتسلق ألان روبير (60 عاما) من دون أي معدات أمان مستخدما يديه العاريتين وحذاء تسلق.

وقال روبير لرويترز قبل تسلقه ناطحة السحاب البالغ ارتفاعها 150 مترا في حي الأعمال (لا ديفونس) بباريس “أنا هنا لأظهر دعمي لمن يعارضون تعديل قانون المعاشات”.

وأضاف “أنا هنا لأخبر (الرئيس) إيمانويل ماكرون بأن يتحلى بالواقعية… من خلال التسلق من دون شبكة سلامة”.

وقال روبير إن التعديل، الذي وقعه ماكرون مطلع الأسبوع ليصبح قانونا بعد احتجاجات في الشوارع على مدى أشهر، يعني أنه سيكون عليه مواصلة العمل والتسلق لوقت أطول.

وبموجب القانون، يرتفع سن التقاعد في فرنسا تدريجيا من 62 عاما إلى 64 عاما.

وتسلق روبير أكثر من 150 مبنى شاهق الارتفاع في أنحاء العالم، من بينها برج خليفة في دبي، وهو أطول مبنى في العالم، وبرج إيفل وجسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو.