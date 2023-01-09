بالصور.. الكشف عن قميص رونالدو في مباراته أمام باريس سان جيرمان

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ قبل أيام عن عن إقامة مباراة كأس موسم الرياض، بين فريق نجومي يضم أسماء بارزة في ناديي الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان،

المباراة ستقام ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري، ويتوقع أن تشهد الظهور الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو في الملاعب السعودية بعد انتقاله رسميا لصفوف النصر.

وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كشف آل الشيخ عن شكل القميص الذي سيظهر به الفريق الذي سيضم نجوم الهلال والنصر، مع وضع صورة تخيلية لرونالدو وهو يرتديه برقمه الشهير “7”.

فضلا عن ذلك، نشر آل الشيخ أيضا صورة تخيلية للنجم سالم الدوسري جناح الهلال وهو بقميص فريق نجوم الهلال والنصر مع الرقم “10”.

وكتب آل الشيخ تعليقا على هاتين الصورتين: “هذا هو طقم الفريق الذي سيشارك في موسم الرياض، وإن شاء الله يبقى الكأس في الرياض”.

ويأتي الاهتمام العالمي بهذا الحدث، كونه قد يشهد مواجهة تاريخية أخرى بين كريستيانو رونالدو وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

وغاب رونالدو يوم الجمعة عن أول مباراة للنصر، ضمن عقوبة الإيقاف مباراتين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب الإطاحة بهاتف من يد مشجع بعد خسارة مانشستر يونايتد في ضيافة إيفرتون في أبريل نيسان الماضي.

طقم فريق موسم الرياض… و ان شاءالله يبقى الكأس في الرياض ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/GeoDOcxeUm — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 9, 2023