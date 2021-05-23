بالصور – الممثل طوني عيسى يدخل القفص الذهبي

دخل الممثل اللبناني طوني عيسى القفص الذهبي مساء أمس السبت في عرس مليء بالفرح والحب. وشارك في الزفاف باقة كبيرة من الممثلين ومن الوسط الفني مثل الممثلة اللبنانية ورد الخال وزوجها، والممثلة اللبنانية داليدا خليل، والممثلة اللبنانية جيسي عبدو، والممثل اللبناني وسام صباغ.

وبهذه المناسبة السعيدة، أدى طوني أغنية لزوجته رومنسية تحاكي المناسبة السعيدة.

ونشر الفنان وساط صبّاغ، عبر حسابه في “فايسبوك”، صورة من الحفل، وبدت عروس طوني عيسى متألقة بفستانها الأبيض، وعلّق قائلاً: “ألف مبروك يا غالي… الله يهنيّكم وتكون أيامكم كلها حب وسعادة”.

أما الممثلة داليدا خليل، فنشرت أيضاً فيديو عفوياً على طريقة “السلفي”، تمنت فيه للعروسين البركة، وقالت: “مبروك يا أحلى عرسان، جمالكن!”. وجاء الرد من قبلهما: “عقبالك وعقبال العايزين!”.

وبدورها، شاركت ورد الخال مع زوجها في الحفل السعيد، حيث نشرت صورة على صفحتها مع العروسين، معلقةً: ” فرحتنا فيكن قد ليلة فرحكن…! نجم تزوّج قمر… يا رب كل الهنا يا طوني ويا امّون”، مصحوبة برموز تعبيرية للقلب.

يذكر أن عيسى نشر صورة أمس لشقيقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها بالقول: “عندي اخت بتاني ميلة من الأرض بحبا وبتحبني كتير، قولولا إني بلاها أنا ولا شي واشتقتلا كتير وفرحتي من دونها ناقصة”.