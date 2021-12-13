الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. الهندية هارناز ساندو تتوّج ملكة جمال الكون 2021

13 - ديسمبر - 2021

هارناز ساندو

A A A
طباعة المقال

توجت ملكة جمال الهند، هارناز ساندو، رسميا ملكة جمال الكون لسنة 2021.

وتغلبت ساندو (21 عاما) على 79 متسابقة من مختلف البلدان والأقاليم، بما في ذلك وصيفة ملكة جمال باراغواي، نادية فيريرا، وملكة جمال جنوب إفريقيا الثانية، لاليلا مسوان.

وحصلت ساندو على التاج من قبل ملكة جمال الكون 2020 أندريا ميزا، قبل أن تقوم بأول جولة لها كملكة جمال الكون الجديدة على خشبة المسرح في منتجع إيلات الإسرائيلي المطل على البحر الأحمر.

وعقدت مسابقة ملكة جمال الكون 2021 بعد 7 أشهر من حصول ميزا (27 عاما) على تاج 2020 في مايو الماضي.

وفي بيان قبل مسابقة أمس الأحد، قال وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزوف، إنه سعيد بالترحيب بملكة جمال الكون في بلاده، حتى مع المخاوف المستمرة من فيروس كورونا.

وكانت بين المتنافسات الـ80 على التاج ملكة جمال المغرب كوثر بن حليمة ونظيرتها البحرينية منار نديم دياني.


    المزيد من منوعات

    نواه لايلس
    نواه لايلس يتألق في تصفيات سباق 200 متر في البطولة الأمريكية
    لاعب التنس ستيفانوس تيتيباس
    تيتيباس يحرز لقبه الأول بالملاعب العشبية قبل خوض منافسات ويمبلدون
    محمد صلاح
    تصريحات الانتقام قد تحرم محمد صلاح من الانتقال لريال مدريد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    الدولار
    لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟