بالصور: اول هيكل عظمي كامل لملك الديناصورات… قاتل حتى الموت!

اصبح بامكان الجميع التعرف على أول هيكل عظمي كامل من نوع التيرانوصور “تي ركس” في العالم، والذي دُفن في الرواسب بعد مبارزة قاتلة مع ترايسيراتوبس قبل 67 مليون عام، وذلك بعد ان كشف العلماء عنه.

ويتم الاحتفاظ بالتيرانوصور ريكس، المعروف بملك الديناصورات، وتريسيراتوبس هوريدوس، الملقب بـ “الديناصور المبارز”، معا فيما يُعتقد أنه مواجهة بين مفترس وفريسة، حيث قاتل كلاهما حتى الموت.

ولم يشاهد سوى بضع عشرات من الأشخاص كل البقايا منذ اكتشافها في عام 2006 في مونتانا بالولايات المتحدة بواسطة صائدي أحافير محترفين.

ودفنت بقايا الديناصورات المتحجرة في الرواسب في مونتانا بالولايات المتحدة، حيث ظلت مخفية حتى عام 2006.

وبعد اكتشافهم لم ير “الديناصورات المبارزة” سوى عدد قليل من الخبراء المختارين، حتى الآن.

