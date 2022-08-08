بالصور.. بريطانية مصابة بحالة صحية نادرة تتسبب لها بنمو لحية طويلة

تعاني امرأة بريطانية من النمو الكثيف للشعر في وجهها نتيجة لحالة صحية نادرة جعلتها تبدو كالرجال ذوي اللحية.

في الوقت الذي وصلت فيها داكوتا كوك 30 عاماً إلى سن البلوغ، لاحظت نمواً غير طبيعي للشعر على وجهها وبعد فترة وجيزة، بدأت بجلسات منتظمة لإزالة الشعر بالشمع، وحلق وجهها مرتين يومياً لتبدو أكثر أنوثة.

و حسبما ذكر موقع “ميترو” الإلكتروني أمضت داكوتا سنوات طويلة وهي تشعر بالإحراج وعدم الارتياح بسبب نمو الشعر في وجهها وعلى الرغم من إجراء العديد من الاختبارات، إلا أنه من غير الواضح سبب ظهور الشعر في وجه داكوتا، لكن الأطباء يعتقدون أن الأمر يتعلق بغددها الكظرية التي تنتج مستويات عالية من هرمون التستوستيرون.

وقالت داكوتا، إنها كانت تضطر لحلق وجهها مرتين في اليوم عندما كانت تعمل في قسم المكياج بأحد متاجر البيع بالتجزئة، حيث كان يتعين عليها الظهور بمظهر أنثوي خالص.

وقد تغير كل شيء بالنسبة لـ “داكوتا” في عام 2015 عندما تلقت عرضاً للعمل في السيرك كسيدة ملتحية، فوافقت على العرض على الفور، وتخلصت من شفرات الحلاقة ومعدات إزالة الشعر، وتركت لحيتها تنمو.

وتقوم داكوتا الآن بتأدية العديد من الأدوار في السيرك، مثل دق المسامير في أنفها، والمشي على الزجاج، حيث لقيت استحساناً كبيراً بين الجمهور بشكل مظهرها الغريب.

كما أنشأت داكوتا حسابها الخاص على تيك توك، وبات لديها الكثير من المتابعين الذين يقدمون لها الدعم المعنوي في تعليقاتهم.