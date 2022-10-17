الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور..بريطانية لاتستطيع الحصول على وظيفة بسبب إدمانها على الوشوم

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2022 3:18 مساءً
وشم- تعبيرية

وشم- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أثارت أم بريطانية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كثرة إدمانها لرسم الوشم.

وتقول ميليسا سلون، انها أم لطفلين، و لا تستطيع الحصول على وظيفة بسبب إدمان رسم الوشوم لكن هذا لن يمنعها من الحصول على المزيد من التصميمات الخاصة برسم وشوم جديدة، لافتة إلى أنها تحصل حاليًا على ثلاثة أحبار جديدة من “نمط السجن” في الأسبوع.

وتحمل السيدة البالغة من العمر 45 عامًا من ويلز الحبر في جميع أنحاء جسدها، بما في ذلك التصميمات الجريئة بالورود وعلم إنجلترا على وجهها وتقول إن أحبارها تتم في الأساس “بأسلوب السجن” من قبل صديقها في المنزل.

موضحة انها لديها قطعة توأمية كبيرة من Kray تم توقيعها على ساقها، بجانب واحدة اخرى مخصصة لأرانب Playboy، وأوراق الماريجوانا الكرتونية على رأسها وتستمر المجموعة في النمو.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ستار السيدة البالغة من العمر 45 عاما بدأت في رسم الوشوم على وجهها منذ أوائل العشرينات من عمرها منوها بأن وشومها منعت قبولها في أي وظيفة ورغم ذلك مستمرة في رسم جسدها.

وأضافت السيدة البريطانية أنها تقوم برسم حوالي 3 وشوم جديدة كل أسبوع في المتوسط، لافتة إلى أنها تتضمن أعلام إنجلترا وأوراق الماريجوانا، وأن بناتها شجعنها مؤخرا على رسم الفراشات، فاستجابت لنصيحتهم.

وأشارت السيدة البريطانية أنا لا أغطي وجهي بالكامل بالفراشات، لكني سارسمهم على ذقني لأنني لا أحب ذلك بناء على رغبة أبنائي إلى ما لا نهاية.

ميليسا سلون

ميليسا سلون

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

ساعة روليكس
لعشاق الساعات الفاخرة.. زلزال الأسعار بانتظاركم!
حافلة مدرسية
بالفيديو.. ضيف مرعب يفاجئ طلاب حافلة مدرسية في الهند!
نيمار دا سيلفا
نيمار يصل إسبانيا لمحاكمته في قضية انتقاله من سانتوس

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشرطة الفرنسية
جثة طفلة في باريس مقطوعة الرأس مع كتابات على جسمها!
رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير
رقم كبير.. محمد شقير يكشف عدد الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار!
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها