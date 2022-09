بالصور: بسبب سلوكه المشين.. نجم برشلونة يُطرد من معسكر منتخب بلاده

استبعد ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة، المعار إلى بشكتاش التركي، من معسكر منتخب بلاده البوسنة والهرسك بسبب سلوكه المشين قبل لقاء فنلندا بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن بيانيتش كان يدخن ويشرب الخمر في الليلة التي سبقت مباراة المنتخب ضد فنلندا.

وتعرض منتخب البوسنة للخسارة أمام فنلندا 1-3، السبت الماضي، في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

ولعب بيانيتش المباراة، وخرج في الدقيقة 66 وسط صيحات استهجان من الجماهير بسبب أدائه الضعيف”، وكان اللاعب البالغ 31 عاما محور حديث الصحافة عقب انتهاء المباراة.

OFFICIAL: Miralem Pjanić has been dropped from the Bosnian national team. He played 66 minutes vs Finland and was booed off for his poor display. #BIH 🇧🇦

Multiple news outlets reporting Pjanić was smoking hookah and drinking the night before the match.. Let a whole country down. pic.twitter.com/BbCeoa3ohz

— BH live 🇧🇦 (@BHlive_official) November 16, 2021