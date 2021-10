بالصور: بسبب فقمة.. شرطة لندن تلاحق امرأة

لاحقت شرطة لندن صاحبة كلب بعد أن تسبب الحيوان الشرس في نفوق فقمة تدعى “فريدي”، سميت على اسم فرقة “كوين”.

واعتذرت المرأة لما حدث بعد أن وجدتها الشرطة ولم تواجه أي اتهامات. وعبرت المرأة عن ندمها أنها لم تربط الكلب بحبل مقود، بحسب ما نقلته قناة “بي بي سي” البريطانية.

وتابعت: “لقد غادرت من أجل سلامتي الشخصية وسلامة كلبي، معتقدة أنه لا يوجد شيء يمكنني القيام به للمساعدة حيث تم رعاية الفقمة من قبل طبيب بيطري وتم الاتصال بالطوارئ. لقد قدمت تفاصيل الاتصال الخاصة بي للطبيب البيطري قبل المغادرة”.

#Freddie the #Seal pup viciously attacked by dog as heroic passers-by fight off snarling dog.

To those HEROIC people who intervened (and got injured) ~THANK YOU!!!!

To the IRRESPONSIBLE dog owner ~ SHAME ON YOU!!!!https://t.co/H29ezH65aS pic.twitter.com/wpJUQIdJs5

