بالصور.. بشرى في أحدث ظهور على البحر

نشرت الفنانة بشرى صور جديدة لها على البحر أثناء عطلتها الصيفية، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «انستجرام»

من ناحية أخرى، كشفت بشرى عن حلم الفنان سمير صبري الذي يم يمهله القدر لتنفيذه وهو تجسيد الفنان محمد فوزي في عمل فني، مشيرة إلى أنها ستسعى لتحقيقه عما قريب.



وعرض لبشرى مؤخرا فيلم «معالي ماما»، وشاركها بطولته محمود الليثي، نور قدري، شيماء سيف، سامي مغاوري، والفيلم من تأليف نادر صلاح الدين ومن إخراج أحمد نور.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول علاقة الأم بأبنائها والتحديات التي تتعرض لها خاصة عندما تشغل منصبا يستحوذ على الكثير من وقتها.