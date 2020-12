بالصور: بعد 250 عاماً… اكتشاف القصة المأساوية وراء حطام سفينة “باتر بوت”

تمكن الباحثون أخيرا، من حل لغز حطام السفينة الملقبة بـ”باتر بوت” (Butter Boat)، بعد 250 عاما من غرقها، عقب العثور على بقايا هيكلها قبالة سواحل إيرلندا.

وتصبح البقايا الهيكلية للسفينة الكبيرة مرئية مع تغير المد والجزر، وقد اجتذبت لسنوات معظم السياح الفضوليين، وفقا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية.

ولم يكن أصل معلم مقاطعة سليجو الشهير معروفا، وكان يعتقد في البداية أنه جزء من السفينة الإسبانية الأسطورية “أرمادا” في القرن السادس عشر.

وبفضل البحث الأثري والأرشيفي الجديد الذي أجرته خدمة الآثار الوطنية الإيرلندية، تم استبعاد النظرية الأصلية والكشف عن الهوية المأساوية الحقيقية للسفينة.

وتثبت العينات المأخوذة من أخشاب حطام السفينة أنها بنيت في النصف الأول من القرن الثامن عشر، ما بعد عام 1712.

وأدى المزيد من الأبحاث حول الحسابات التاريخية للقرن الثامن عشر إلى تحديد السفينة باسم Greyhound، وهي سفينة تجارية ساحلية من ميناء ويتبي في يوركشاير في إنجلترا.

وتوفي عشرون شخصا عندما غرقت ليلة 12 ديسمبر 1770. وواجهت Greyhound عاصفة قبالة سواحل Mayo ولم تتمكن من البحث عن ملاذ آمن في خليج Broadhaven ، حيث تم دفعها للرسو في موقع محفوف بالمخاطر أسفل المنحدرات الشاهقة قبالة Erris Head.

The tragic story of Sligo's Butter Boat revealed! @Nationalmons proud to be able to tell the story of the wreck & to honour all who perished in heroic rescue mission 250 yrs ago this month. https://t.co/yTSd8rIH1ahttps://t.co/d9SxMC01Vm@rtenews@DeptHousingIRL#Archaeology pic.twitter.com/BsEifRYXus

— National Monuments (@NationalMons) December 16, 2020