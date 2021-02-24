بالصور – بين الثلوج وفي ظل حماوة البراكين… إليكم أغرب ملاعب الغولف حول العالم

تُمارس رياضة الغولف في الهواء الطلق على مساحات كبيرة من العشب تتخللها مرتفعات وحفر ضيقة ومجارٍ مائية. ومن هنا، إليكم أغرب ملاعب الغولف في العالم.

تقام بطولة العالم للغولف الثلجي في جزيرة جرينلاند، حيث تنخفض الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر. وتقع الجزيرة على بعد 600 كيلومتر شمال الدائرة القطبية الشمالية، إذ يجب أن يتكيف اللاعبون مع الأنهار المتجمدة والجبال الجليدية.

وبالتالي، يتم رفع الفائز فوق زلاجة الكلاب التقليدية بعد تحقيق نصره. وبالتأكيد، لا تعد هذه البطولة لأصحاب القلوب الضعيفة.

وفي الأجواء الأكثر دفئاً في إندونيسيا، يمكن العثور على ملعب للغولف في ظل بركان جبل ميرابي النشط.

ونبهت إندونيسيا بشأن البركان في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، حيث أمرت الأشخاص الذين يعيشون بقربه بالإخلاء. ويذكر أن أقوى ثوران بركاني يعود إلى العام 1930، حيث قتل حوالي 1300 شخص.

ويصف نادي “كابول” للغولف نفسه بكونه الملعب “الأفضل والوحيد” في أفغانستان، حيث يقف حارس أمن مسلح بجانب المدخل.

وإذا أردت أن تلعب الحفرة الـ19 في منتجع “ليجيندز” للغولف، يجب أن تستقل المروحية إلى نقطة الانطلاق، وهي موجودة على قمة جبل.

وفي نيوزيلندا، يتألف نادي “Arikikapakapa Rotorua” للغولف من 18 حفرة. ويشمل نادي الغولف ملعباً حرارياً من 9 حفر، حيث تغمره الينابيع الساخنة والفوارات الحارة. كما يقع ملعب الغولف إلى جانب محمية “Whakarewarewa” الحرارية.

وبالنسبة إلى نادي “بريكيارد كروسينغ” للغولف، فهو يتألف من 4 حفر داخل حلقة سباق إنديانابولس 500 للسيارات.

ويقع ملعب “كيب كيدنابيرز” للغولف في الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا، ويعتبر أحد أجمل الأماكن في العالم. وفي أعلى المنحدرات المطلة على منظر خلاب، يتعين على اللاعبين عبور الشقوق العميقة بين كل حفرة.

وأخيراً، يعتبر نادي “لاباز” للغولف في بوليفيا هو الأعلى في العالم، حيث توجد أجزاء من الملعب على ارتفاع 3 آلاف و342 متراً، فوق مستوى سطح البحر.