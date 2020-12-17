بالصور.. تحفة قديمة نادرة من زمن الفراعنة في علبة سيجار

رغم مرور آلاف السنين على الحضارة الفرعونية، لا تزال الاكتشافات الأثرية حتى يومنا، تطالعنا بغرائب وعجائب عما خلفه الفراعنة في مقابرهم.

وقد أشار مقال نشره موقع “إكسبرس” وتمت ترجمته من قبل موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، إلى أن خبراء الآثار أعادوا اكتشاف واحدة من ثلاثة قطع أثرية تم استردادها من داخل الهرم الأكبر في مصر.

تعود قطعة خشب الأرز إلى 5000 عام، أي فترة بناء الهرم في الجيزة. وعلى الرغم من اكتشاف الآثار لأول مرة في القرن التاسع عشر ، فقد فقدت القطع الأثرية مرة أخرى لأكثر من 70 عاماً. وقد أظهر سجل تم العثور عليه في 2001 ، القطعة التي تم اكتشافها إلى جانب كرة وخطاف برونزي يعتقد أنه استخدم لبناء الأهرامات وقد تم التبرع به لجامعة أبردين.

ومع ذلك ، فإن القطعة الأثرية القديمة اختفت على ما يبدو دون أثر حتى نهاية عام 2019.

وكان الاكتشاف أكثر إثارة للإعجاب لأنه تم العثور عليه في علبة سيجار في مجموعة تابعة لجامعة اسكتلندية، حيث قامت أمينة الجامعة عبير العداني-مصرية الأصل -باكتشاف القطعة بالصدفة بين مجموعة آسيا التابعة للجامعة.

وذلك بعد أن لاحظت علبة السيجار الصغيرة التي وجدتها تحمل علماً مصريا قديماً ، فأدركت أنها لا تنتمي إلى القطع الأخرى ، بعد قارنتها بسجلات أخرى، وقالت في بيان: “لقد كان الأمر بمثابة العثور على إبرة في كومة قش.

وأضافت: “بمجرد أن نظرت إلى الأرقام في سجلاتنا في مصر ، عرفت على الفور ما كانت عليه ، وأنه تم إخفاؤها فعلياً على مرأى من الجميع في المجموعة الخاطئة.

وتابعت العداني قولها “أنا عالمة آثار وعملت على الحفريات في مصر لكنني لم أتخيل أبداً أنني سأجد هنا في شمال شرق اسكتلندا شيئاً مهماً جداً لتراث بلدي.

ويعتقد أن قطعة الخشب قد تم قياسها في البداية وكانت تبلغ حوالي 13 سم (خمس بوصات) ولكنها الآن موجودة على شكل عدة قطع، وتم اكتشافها لأول مرة في غرفة ملكة الهرم الأكبر في عام 1872 من قبل المهندس وينمان ديكسون، ثم شقت القطعة طريقها إلى أبردين بسبب وجود صلة بين السيد ديكسون والطبيب جيمس غرانت.

وقد درس الدكتور غرانت في جامعة أبردين وسافر إلى مصر لمعالجة الكوليرا في منتصف عام 1860.

وقد تراكمت الأدلة على أن قطعة الخشب المفقودة, وغيرها من العناصر المعروفة باسم “آثار ديكسون” قد تمّ استخدامها في بناء الهرم الأكبر بعد الاختبارات الحديثة على القطع الأثرية القديمة.

ويعود تاريخ القطعة الخشبية إلى الفترة ما بين 3341 و 3094 قبل الميلاد, قبل بناء الهرم، وهذا يؤكد النظرية التي تقول بأنّ القطع قد خلفها بناة الهرم وراءهم عوضاً عن المستكشفين اللاحقين.

وقد صف نيل كورتيس ، رئيس المتاحف والمجموعات الخاصة في جامعة أبردين ، نتائج الكربون التي يرجع تاريخها إلى مرحلة “الوحي”.

وأضاف: “إنها أقدم مما كنا نتصور.”

وأضاف: “من المؤكد أن هذا الاكتشاف سيعيد إشعال الاهتمام بآثار ديكسون وعن كيفية إلقاء الضوء على الهرم الأكبر.”

وفي عام 1993 ، قدم استكشاف روبوتي للهرم، لمحة عن قطعة الخشب الكبيرة الأساسية المصنوعة من خشب الأرز التي كانت تنتمي إليها القطعة في الأصل، وقد تم بناء الهرم لإيواء بقايا الفرعون خوفو (2580 إلى 2560 قبل الميلاد)، ويضم ثلاثة مساحات داخلية معروفة فقط: غرفة الملكة وغرفة الملك والمعرض الكبير.