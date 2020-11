بالصور: تصادم بين طائرة ركاب ودبّ في ألاسكا

اصطدمت طائرة ركاب بدب بني أثناء هبوطها، في مطار بألاسكا، من دون ان يتعرض أي من ركاب طائرة شركة “ألاسكا أيرلاينز” للإصابة، الا ان الحادث ادى الى مقتل الحيوان البري وتعطل الطائرة نتيجة تعرض أحد محركات الطائرة لأضرار جسيمة.

وبحسب إدارة النقل في الولاية، وقعت الحادثة في مطار مدينة ياكوتات في ولاية ألاسكا، حيث قام موظفو المطار بتنفيذ تفقد دوري لأرض المطار بجانب مدرجات الهبوط قبل حوالي 10 دقائق من الحادثة، حيث لم يسجل أو يلاحظ وجود أي حيوان.

لكن قبل دقائق من هبوط طائرة الركاب الأميركية من طراز “بوينغ 737-700″، رصد طاقم الطائرة حركة لدبين يعبران المدرج وأطلقوا إشارات تحذير إلى مركز الرصد في المطار انما للأسف لم يكن هناك وقت كافٍ للتدخل، ولم يتمكن قبطان الطائرة بالتالي من تفادى الاصطدام.

Alaska Airlines 737 damaged after hitting a bear on landing at Yakutat airport, Alaska. https://t.co/Pkyj1Qjtcg pic.twitter.com/cuCzoIlt6L

— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) November 16, 2020