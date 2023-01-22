بالصور.. تعرف إلى الرضيع "أنغرسون" الذي وُلد بمواصفات غريبة جداً!

سجل مستشفى بادري كولومبو في ولاية أمازوناس البرازيلية، إحدى اغرب حالات الولادة في العالم، عندما أنجبت سيدة برازيلية تدعى كليديان سانتوس، البالغة من العمر 27 عاماً، طفلها أنغرسون في عملية قيصرية (الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني 2023)، وفقاً لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن الغرابة في ولادة أنغرسون تكمن في أنه من أضخم المواليد في العالم، حيث بلغ وزنه 16 رطلاً، وطوله 59 سنتيمتراً، الأمر الذي دفع الأطباء لإجراء عملية ولادة مبكرة لإخراجه من بطن أمه، كونها لن تتمكن من حمله لفترة أطول، إذ وُلد وهو يزن 7 كيلوغرامات.

وكانت الأم في المستشفى لإجراء استشارة روتينية، لكن الأطباء أدركوا أن الطفل، الذي لم يولد بعد، كان أكبر من أن تحمله لفترة كاملة.

ويعتقد أن أنغرسون، الموجود في حضانة بالمستشفى في حالة مستقرة، وهو أكبر طفل يولد في ولاية أمازوناس، ويبلغ طوله 59 سنتيمتراً.

الصحيفة أشارت إلى أن الطفل سجل رقماً قياسياً جديداً في الولاية، تم تحديثه آخر مرة عام 2011، من قبل صبي يزن حوالي 5.8 كيلوغرام، ويبلغ طوله نحو 54 سنتيمتراً.

إلا أن أنغرسون لم يكسر الرقم القياسي الوطني الذي سجله أديميلتون دوس سانتوس، المولود عام 2005 ووزنه 8 كيلوغرامات.

إلى ذلك، قال الأطباء حينها إن حجمه مرتبط على الأرجح بحالة مرض السكري لدى والدته.

وكانت آنا بيتس أكبر طفل ولد بشكل طبيعي على الإطلاق، وذلك في إيطاليا عام 1955، حيث كان وزنها 10.2 كيلوغرام.

ويقوم مستشفى بادري كولومبو بجمع التبرعات لشراء ملابس جديدة لأنغرسون، لأن الملابس التي اشتراها والداه لن تناسب حجمه.

كما يبحث المستشفى عن ملابس وحفاضات بحجم الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر وسنة.