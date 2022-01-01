بالصور: حدث يحصل للمرة الأولى بالتاريخ.. 10 أشخاص استقبلوا العام الجديد في الفضاء

في حدث يحصل للمرة الأولى في التاريخ، ذكرت مؤسسة “روس كوسموس”، أنّه استقبل 10 أشخاص في آن واحد، العام الجديد في ‏الفضاء المحيط بالأرض للمرة الأولى.‏

وذكرت المؤسسة في بيانها، أن سبعة منهم على متن محطة الفضاء الدولية وثلاثة في محطة “تيانجونج” الصينية‎.‎

وأضاف البيان: “في وقت واحد، استقبل عشرة من أبناء الأرض حلول العام الجديد 2022، وهم في المدار القريب من الأرض: 7 في ‏محطة الفضاء الدولية وثلاثة على المحطة الفضائية الصينية. وتاريخياً هذا أكبر عدد للبشر في الفضاء خلال عيد رأس السنة”.‏

ولاحظت “روس كوسموس” أن 83 شخصاً استقبلوا العام الجديد على متن محطة الفضاء الدولية خلال الـ21 عاماً من وجودها‎.‎