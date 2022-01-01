السبت 28 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 1 يناير 2022 |
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بالصور: حدث يحصل للمرة الأولى بالتاريخ.. 10 أشخاص استقبلوا العام الجديد في الفضاء

منذ 8 ساعات
الفضاء

الفضاء

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في حدث يحصل للمرة الأولى في التاريخ، ذكرت مؤسسة “روس كوسموس”، أنّه استقبل 10 أشخاص في آن واحد، العام الجديد في ‏الفضاء المحيط بالأرض للمرة الأولى.‏

وذكرت المؤسسة في بيانها، أن سبعة منهم على متن محطة الفضاء الدولية وثلاثة في محطة “تيانجونج” الصينية‎.‎

وأضاف البيان: “في وقت واحد، استقبل عشرة من أبناء الأرض حلول العام الجديد 2022، وهم في المدار القريب من الأرض: 7 في ‏محطة الفضاء الدولية وثلاثة على المحطة الفضائية الصينية. وتاريخياً هذا أكبر عدد للبشر في الفضاء خلال عيد رأس السنة”.‏

ولاحظت “روس كوسموس” أن 83 شخصاً استقبلوا العام الجديد على متن محطة الفضاء الدولية خلال الـ21 عاماً من وجودها‎.‎

10 أشخاص استقبلوا العام الجديد في الفضاء

10 أشخاص استقبلوا العام الجديد في الفضاء

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