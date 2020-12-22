استمع لاذاعتنا

بالصور: خسرت 72 كيلوغراما من وزنها الزائد … هذا ما فعلته!

منذ 7 ساعات
أهم ضوابط التحكم في الوزن

النظام الغذائي الصحي يخفض الوزن

A A A
طباعة المقال

شاركت معلمة روضة أطفال قصتها المدهشة والملهمة مع خسارة الوزن، وذلك لتحفيز الأشخاص الذين يريدون خسارة وزنهم على المتابعة والعمل الجاد للحصول على نتائج جيدة، حتى ولو طال الوقت سيصل كل شخص إلى هدفه في نهاية الامر.

وكانت بيغي، تتناول الوجبات السريعة كل يوم قبل أن تتمكن من خفض وزنها إلى النصف.

وعانت المعلمة البالغة من العمر 32 عامًا من اضطرابات الأكل طوال حياتها، فكان وزنها يتأرجح بين 50 و200 كيلوغراما.

وتمكنت المرأة من التخلص من الوزن الزائد بعد مشاركتها في برنامج لياقة بدنية لمدة ستة أسابيع عام 2018. وتمكنت المرأة من التدرب خمس مرات في الأسبوع.

بالإضافة إلى التمرينات، اتبعت بيغي نظاما غذائيا عالي البروتين ومنخفض الكربوهيدرات وتجنبت جميع الأطعمة المصنعة أو المقلية والكربوهيدرات النشوية والمشروبات الحلوة والكحول وجميع السكريات الاصطناعية.

وشمل نظامها الغذائي بياض البيض وخبز الحبوب المنبتة والفواكه والخضروات الورقية الداكنة والدجاج والديك الرومي والأرز البني والفاصوليا السوداء والبطاطا الحلوة والزبادي اليوناني واللوز وزبدة الفول السوداني والأفوكادو ومخفوقات البروتين والكثير من الصلصة الحارة للنكهة.

وخسرت بيغي 45 كغ في مارس/ آذار 2019، و27 كغ في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.

ونصحت بيغي متابعيها قائلة: “لن ترى النتائج بين عشية وضحاها، ولكن ستنجح بالتأكيد بالعمل الجاد”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

قرد - أرشيفية
لسبب غريب.. ناسا تقتل 27 قردا في يوم واحد
بالصور: ممرضة إيطالية “مجرمة” قتلت 40 مريضا بحقن مميتة … لهذا السبب
رجال إطفاء أنقذوا سانتا كلوز من خطوط الكهرباء
بالفيديو: في مشهد أقرب للأفلام السينمائية … إنقاذ “سانتا كلوز” من خطوط الكهرباء

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كورونا في بريطانيا
رسالة لسكان العالم من خبراء الصحة بشأن السلالة الجديدة من كورونا
القرين "تعبيرية"
القرين هذا ما قد يسببه لك.. فكيف تسيطر عليه ويسيطر عليك؟
مبنى بي بي سي
بالفيديو: مذيع قناة “بي بي سي” يظهر بوضعية محرجة أمام الكاميرا