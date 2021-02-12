السبت 29 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 4 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور – خطيب رنين مطر يفاجئها بعيد ميلادها

12 - فبراير - 2021
رنين مطر

رنين مطر

A A A
طباعة المقال

تفاجأت الممثلة اللبنانية رانين مطر بعيد ميلادها الذي أعده لها خطيبها وهو نجل زين الأتات علي الأتات.

وأعربت مطر عن امتنانها بمحبّة المحيطين بها، وذلك تزامناً مع مناسبة عيد ميلادها، وقالت: “الحمدلله يا رب ع كل نعمك. ان شاء الله تكون سنة خير ومليئة بالحب والسعادة والصحة والنجاح… بحبكن كتير”.

ونشرت صور قالب الحلوى المميّز الّذي صُنع خصيصاً لها، كيف لا وظهر مجسّم على هيئة الممثلة اللبنانية وتحتها الكرة الأرضية.

وشاركت رنين مطر متابعيها على تطبيق الصور إنستغرام بمجموعة لقطات من حفل عيد الميلاد، وبينها لقطة رومانسية تجمعها بخطيبها.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من منوعات

نادين الراسي
نادين الراسي: الحياة بالأبيض والاسود
لا كازا دي بابيل
هل سيُطرح جزء جديد من “لا كازا دي بابيل”؟‏
محمود حمود
الموت يغيّب المدرب الوطني محمود حمود ‏

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

برنامج ايران النووي
مفاجأة مدوية.. علماء إيرانيون وراء تدمير منشآت نووية في بلادهم!!
توقعات الطقس
تجهزوا للمنخفض الآيسلاندي القادم.. إليكم موعده المتوقع
“كاذب”.. أمير سعودي يشن هجوماً على جورج قرداحي