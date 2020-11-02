بالصور: “درة” تدخل القفص الذهبي … وهكذا بدت في حفل زفافها

فاجأت الممثلة التونسية “درة” جمهورها في الوطن العربي اليوم الإثنين بإعلان عقد قرانها ودخولها في القفص الذهبي، حيث أقامت درة حفل زفافها في “الجونة” مصر، الدولة التي اكتسبت فيها نجوميتها الكبيرة وأطلقتها إلى عالم الشهرة والتمثيل لتستطيع خلال فترة قصيرة تحقيق نجاحات باهرة على مستوى الوطن العربي في السنوات الأخيرة.

وشاركت درة صورا لها من حفل عقد قرانها على عريسها المهندس المعماري المصري، هاني سعد، الذي تم في مدينة الجونة.

واقتصر الحضور في عقد قران درة على الأهل وعدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه.

وكانت درة حضرت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أسدل الستار عليه الجمعة الماضية.

يشار إلى أن درة التونسية كانت مخطوبة من رجل الأعمال التونسي، قيس مختار، في عام 2011.

وقالت إن فسخ خطوبتها يعود إلى حبها للفن، لافتة في تصريحاتها لبرنامج “أنا والإخوان” على فضائية “القاهرة والناس” المصرية: “حبي للفن وإصراري على التمثيل هما السبب في فسخ خطوبتي، فعملي في القاهرة وخطيبي السابق رجل أعمال وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، وكان من الصعب التوفيق بين حياتي الشخصية والمهنية، لكن تفضيلي للفن لن يدوم”.

ومن أبرز أعمال درة الفنية في مصر، أفلام “هي فوضى” للمخرجين يوسف شاهين وخالد يوسف، و”كذبة كل يوم”، و”حديد”، ومسلسلات “سجن النسا” و”زي الورد”، أما من أبرز أعمالها في تونس “باب الفلة” و”7 شارع الحبيب بورقيبة”.