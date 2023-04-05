بالصور.. دينا الشربيني تعلن عن وفاة والدها وعمر دياب يعزيها

أعلنت الفنانة دينا الشربيني منذ قليل عن وفاة والدها، عبر حسابها الرسمي ” إنستغرام “.

وعلقت الفنانة دينا الشربيني بمنشوراً، أعلنت فية عن وفاة والدها قائلة : ” إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني برجاء الدعاء له بالرحمه والمغفره “.

من ناحية أخرى كانت أخر أعمال الفنانة دينا الشربيني مسلسل كامل العدد، المكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

إلى ذلك، شارك العديد من المتابعين وأهل الفن والنجوم في تقديم التعازي لدينا الشربيني، ومن أبرزهم النجم المصري عمرو دياب الذي نشر بعد ساعات قليلة تعزية للفنانة المصرية.

خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد / محمد الشربيني، تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان. — Amr Diab (@amrdiab) April 5, 2023

فقد كتب عبر حسابه بموقع “تويتر”، “خالص العزا للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد/ محمد الشربيني تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان”.