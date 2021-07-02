بالصور: رانيا يوسف تثير الجدل في مصر بسبب إطلالتها الجريئة!

أثارت الممثلة المصرية رانيا يوسف جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ليست المرة الأولى بطبيعة الحال، إذ تعتبر يوسف من أكثر الممثلات “الترند” في مصر وذلك بسبب صورها وتصريحاتها الجريئة دوما.

وفي التفاصيل، أطلت الفنانة المصرية رانيا يوسف من جديد بإطلالة مثيرة تتسم بالجرأة حيث ارتدت ملابس صيفية خلال قضاء عطلتها على البحر، وقد ارتدت ملابس فتحت عليها موجة جديدة من النقد.

ونشرت رانيا يوسف، التي تطل كل فترة على الساحة، لتثير الجدل بموضوع أو قضية أو تصريح أو صورة، مجموعة جديدة لها من الصور خلال عطلة بحرية تباينت فيها الإطلالات.

ووضعت رانيا يوسف تعليقا عبارة عن رسالة موجهة للمرأة حسب ما يتضح من سياق الرسالة قدمت فيها مجموعة من النصائح للمرأة لكي تستطيع الوصول إلى العيش الحقيقي للحياة.

وقالت رانيا يوسف: ”ارتدي من الثياب ما يعجبك، واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك .. واعلمي بأن عورات العقول والضمائر أشد قبحا من عورات الأجساد .. تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها“.

وأضافت الفنانة المصرية: ”فالله قد خلقنا عليها ناظرا لقلوبنا التي هي في الصدور، وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد“.

وفي تعليق آخر قالت: ”حاول أن تستمتع بالحياة بقدر ما تستطيع“، وفي تعليق ثالث قالت: ”‏ويسألونك عن حب العزلة قل هي راحةٌ من غِيبة وفِرارٌ من نميمة، ورحمة بالفؤاد من خذلان، ودرءٌ من سقطاتِ اللسان ورحماتٌ من القيلِ والقال ..منقوله“.

وكانت آخر لقطات رانيا يوسف، عندما نشرت صورة جمعتها بخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وعلقت عليها ”مع أجمد رئيس ناد في العالم برشلونة“ لتنهال عليها التعليقات الساخرة لدرجة تدشين هاشتاغ مسيء بعنوان ”الهايجة المرتدة“.

وخرجت رانيا يوسف بعدها لتهدد بمقاضاة كل من تطاول عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما صرحت في برنامج الإعلامي عمرو أديب بتفاصيل تلك الصورة التي التقطت خلال وجودها في أحد مطاعم برشلونة بالصدفة، حسب قولها.

وكانت رانيا يوسف قد انشغلت قبل هذه الواقعة بقضيتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس والمقابلة الشهيرة التي صرحت فيها بكلام صادم سواء عن ملابسها أو عن جسدها واستدلالها بآية قرآنية أثارت ضدها انتقادات لاذعة.