بالصور.. ريم الشريف تعلن زواجها من نفسها في ايطاليا

اثارت الفنانة ريم الشريف حالة من الجدل الكبير بعد ان نشرت صوراً لها بفستان زفاف ابيض على موقعها الخاص عبر انستغرام ارفقتها برسالة “تزوجت نفسي”.

موضوع زواج ريم الشريف اثار موجة من التساؤولات بين الجمهور حول حقيقة هذا الزواج وبعدما نشرت الشريف صورا لها، قالت فيها: “أنت، أنت، مثل أي شخص آخر في الكون بأسره، تستحق حبك وعاطفتك. بوذا”.

وأضافت: “أعود من خلال هذه الصورة إلى اليوم الذي التزمت فيه بحب الذات وقلت لنفسي “نعم” ، أقمت حفل زفاف حيث تزوجت نفسي في منتجع شفاء جزيرة سالينا “رحلة إلى القلب الأنثوي” مع أروع الكائنات المليئة بالحب والضوء. أفتقدكن جميعًا”.

ووسط الجدل الذي أحدثته ريم الشريف بين الجمهور عقب نشرها الصور والرسالة المدونة عليها، فقد أكدت في تصريحات لموقع “الفن” أنها لم تتقصد هذه البلبلة، كما لم يأت في بالها أن يحدث ذلك.

وأضافت أنها نشرت الصور والرسالة من مبدأ توعية وحب الذات، مشيرة إلى أن العرس أقيم في “سالينا آيلند” في إيطاليا، مع “معالجة” تدعى نور ايليز، التي أقامت هذا الحدث في إيطاليا للنساء، اسمه “رحلة الى قلب الأنثى”.

وأوضحت مريم الشريف أن المشروع كان عبارة عن أربعة أيام يتضمن ممارسة التمارين الرياضية والروحية، واليوغا، والتنفس، والرقص، وتناول الطعام الصحي، والنوم باكرا، إضافة إلى درس يومي عن العلاقات بين المرأة والرجل، وكيفية ملء الأنثى دورها جيدا، وكيف تكون أنثى “بكل ما تحمله الكلمة من معنى” حسب تعبيرها.

وبينت الفنانة أنه في ختام المنتجع الشفائي أو العلاجي، أقيمت حفلة زواج، إذ طُلب من كل فتاة أن تكتب عهودا لنفسها كأنها هي شريكة العمر، وذلك كي يتعلمن أن يحببن أنفسهن بشكل صحيح، وليتعلمن أن يحببن غيرهن.

وواصلت حديثها:” أيضا تجذب الشريك الصح عندما تعالج نفسك وتحب نفسك بطريقة صحيحة، فتزوجنا أنفسنا وكتبنا عهودا لأنفسنا، إلى جانب الانتباه على صحتنا العقلية والنفسية والجسدية”.