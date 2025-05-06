بالصور.. ريهانا تكشف حملها الثالث في حفلة "ميت غالا"

كشفت المغنية ريهانا، الاثنين، خلال مشاركتها في حفلة “ميت غالا”، أنها حامل بطفلها الثالث من مغني الراب، آيساب روكي.

وانتشر خبر حمل المغنية وخبيرة التجميل، البالغة 37 عاما، قبل وصولها إلى حفلة جمع التبرعات الخاصة بالمشاهير.

وفي صورة نشرها المصور مايلز ديغز على “إنستغرام،” اعتمدت ريهانا طابع الإطلالة السوداء الأنيقة للحفلة، مرتديةً بلوزة وتنورة رماديتين ضيقتين من “ميو ميو”، وكان بطن الحمل واضحا للعيان، في ما انتعلت حذاءً طويلا يصل إلى الركبة ووضعت وشاحا من الفرو وقبعة سوداء.

ومن جانبه، أكد شريك حياتها آيساب روكي، أحد المشرفين على الحدث، الخبر للصحافيين، الذين قدموا التهاني على السجادة الحمراء في متحف متروبوليتان للفنون.

وقال مغني الراب: “شكرا لكم… أنا سعيد لأن الجميع سعداء من أجلنا، نحن سعداء بالتأكيد”.

أخيرا، وبعد وصول جميع الضيوف الآخرين، سارت ريهانا على السجادة الحمراء مرتديةً زيا أسود مُفككا مع سترة قصيرة وأكسسوارات منقطة وقبعة عريضة الحواف. وقد احتضنت بطنها المنتفخ وابتسمت للكاميرات.

وكشفت ريهانا عن حملها في حدثٍ بارزٍ مماثل عام 2023، وذلك أثناء تأديتها عرضا فنيا خلال استراحة مباراة “سوبر بول” (نهائي بطولة كرة القدم الأميركية). وحضرت حفلة “ميت غالا” في وقتٍ لاحق من ذلك العام قبل الولادة.

وأنجبت ريهانا من زوجها آيساب روكي ولدين، آر زد إيه، المولود في مايو (أيار) 2022، وريوت، المولود في أغسطس (آب) 2023.