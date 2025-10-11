بالصور.. زواج إيناس الدغيدي بحفل بسيط

احتفلت المُخرجة المصرية إيناس الدغيدي بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في أجواء عائلية بسيطة ضمت الأهل والأصدقاء، وذلك بعد قرارها إلغاء حفل زفافها بسبب تعرضها للسخرية والتنمر من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عدداً من الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام لحفل عقد قران إيناس الدغيدي وزوجها رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، وكتبت عليها: “ربنا يسعدهم ويهنيهم حبايبي القمرات”.

يُذكر أن إعلان زواج إيناس الدغيدي تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت لانتقادات وسخرية، خاصة مع تداول البعض أنباء عن أن عريسها يصغرها بعدد من السنوات على عكس الحقيقة.

وإزاء تلك السخرية، قررت إيناس الدغيدي إلغاء زفافها، وكشفت عن أول صورة لها مع زوجها رجل الأعمال أحمد عبد المنعم عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام.