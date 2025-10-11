السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. زواج إيناس الدغيدي بحفل بسيط

منذ ساعتين
المخرجة إيناس الدغيدي

المخرجة إيناس الدغيدي

A A A
طباعة المقال

احتفلت المُخرجة المصرية إيناس الدغيدي بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في أجواء عائلية بسيطة ضمت الأهل والأصدقاء، وذلك بعد قرارها إلغاء حفل زفافها بسبب تعرضها للسخرية والتنمر من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عدداً من الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام لحفل عقد قران إيناس الدغيدي وزوجها رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، وكتبت عليها: “ربنا يسعدهم ويهنيهم حبايبي القمرات”.

يُذكر أن إعلان زواج إيناس الدغيدي تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت لانتقادات وسخرية، خاصة مع تداول البعض أنباء عن أن عريسها يصغرها بعدد من السنوات على عكس الحقيقة.

وإزاء تلك السخرية، قررت إيناس الدغيدي إلغاء زفافها، وكشفت عن أول صورة لها مع زوجها رجل الأعمال أحمد عبد المنعم عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام.

    المزيد من منوعات

    باميلا الكيك ومعتصم النهار
    لأول مرة.. رمضان يجمع باميلا الكيك ومعتصم النهار معاً
    النجمان زينة ومحمد فراج
    في أول تعاون.. مسلسل "ورد وشوكولاتة" يجمع محمد فراج وزينة
    طائر يجلس على غصن شجرة أمام كسوف جزئي للشمس بالقرب من بريدجووتر، في جنوب غرب إنجلترا، 20 مارس 2015. رويترز
    دراسة: طيور تستقبل الضوء بعد كسوف الشمس وكأنه فجر يوم جديد

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
    وزير الخارجية السوري في بيروت غداً.. فهل يلتقي الرئيس بري؟
    طقس لبنان
    تحضروا لكتل هوائية رطبة وأمطار رعدية نهاية الأسبوع.. ماذا في توقعات الطقس؟
    بيني وكسلر في الضاحية الجنوبية لبيروت
    فيديو.. إسرائيلي في زيارة لمكان اغتيال نصر الله!