بالصور: شبان وشابات يتوافدون على مزار بحثا عن شريك قبيل عيد الحب في تايلاند

حضر مئات من العزاب التايلانديين احتفالا، هذا الأسبوع، في مزار هندوسي في العاصمة بانكوك؛ لتقديم قرابين أثناء الصلاة، للعثور على نصفهم الآخر، قبل يومين من عيد الحب.

ويقع مزار تريموتي بجوار أحد أكبر مراكز التسوق في بانكوك، واكتسب شهرة في تايلاند، حيث يتوافد إليه الزوار كل خميس؛ بحثا عن الحب.

لكن الحشد الذي تجمع هذا الأسبوع، ومعظمه من الشبان من الجنسين، كان أكبر من المعتاد؛ نظرا لأن التوقيت يوافق وضعا للأبراج والنجوم يبعث على التفاؤل.

وقالت تانياترون ساي-أينج (23 عاما): ”جئت إلى هنا من قبل وحظيت بحبيب، لكننا انفصلنا، لذا جئت لأطلب واحدا جديدا“.

ووضع الكثيرون كمامات أثناء تقديم الزهور والشموع وأعواد البخور وزجاجات الصودا، وجميعها ملفوفة بورق أحمر اللون.

وقالت سوثيدا بانلالاك (25 عاما)، التي تبحث عن شريك جدير بالثقة يحبها كما هي: ”سيكون من الرائع أن أجد الحب قبل عيد الحب، لكن إذا لم يحدث ذلك فلا بأس“.